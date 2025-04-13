منافسات الرجال.. نتائج الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تتواصل منافسات بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال والسيدات، والتي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل الجاري.

شهد اليوم الثاني من البطولة مواجهات قوية وتألقاً لافتاً لعدد من أبرز نجوم الإسكواش، حيث حقق كل من المصريين علي فرج، المصنف الثاني عالمياً، ويوسف سليمان، المصنف الثالث عشر، إلى جانب الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن، وجويل ماكين، المصنف الخامس عالمياً من ويلز، انتصارات قوية.

وفي منافسات السيدات، واصلت النجمات المصريات تألقهم اللافت، حيث حقق كل من؛ المصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر، والمصنفة الثالثة عالمياً هانيا الحمامي، والمصنفة الثالثة عشرة عالمياً سلمى هاني، انتصارات مستحقة.

كما تألقت الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة السابعة عالمياً وحققت فوزاً مهماً ضمن منافسات البطولة.

وهنا نستعرض نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال:

فاز اللاعب علي فرج، المصنف الثاني عالمياً من مصر ، على جوناه براينت، المصنف الخامس والثلاثون عالمياً من إنجلترا بنتيجة 3-0. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 12-10/ 11-3/ 11-3.

فاز اللاعب المصري يوسف سليمان، المصنف الثالث عشر عالمياً، على كورتيس مالك، المصنف الرابع والثلاثون عالمياً من إنجلترا، بنتيجة 3-1. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 10-12/ 14-12/ 10-12/ 5-11.

كما فاز أيضا اللاعب الانجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن عالمياً، على الفرنسي بابتيست ماسوتي، المصنف الرابع والعشرون عالمياً، بنتيجة 3-0. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-7/ 14-12/ 11-4.

وفاز اللاعب جويل ماكين، المصنف الخامس عالمياً من ويلز على اللاعب علي أبو العينين، المصنف الثاني عشر عالمياً من مصر بنتيجة 3-1. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 13-11/ 1-11/ 12-10 /11-7.