روما يتعادل مع لاتسيو في الدوري الإيطالي

كتب ـ محمد الميموني:

حسم التعادل الإيجابي مباراة روما ولاتسيو التي أقيمت اليوم الأحد 13 أبريل، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1 ـ 1 على ملعب استاد الأولمبيكو.

وجاء الهدف الأول لصالح لاتسيو بقدم أليسيو رومانيولي في الدقيقة 47، ثم سجل ماتياس سولي هدف التعادل لروما في الدقيقة 69.

يذكر أن لاتسيو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأيطالي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحتل روما المركز السابع برصيد 54 نقطة.