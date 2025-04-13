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رضا عبد العال "لمصراوي": حرام كولر يدرب الأهلي.. ولو راح كأس العالم هيعمل كارثة

10:04 م الأحد 13 أبريل 2025
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    رضا عبد العال
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    رضا عبد العال
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كتب - محمد الميموني:

يرى اللاعب الأسبق لنادي الأهلي والزمالك، رضا عبد العال، أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر لا يليق بقيادة فريق مثل النادي الأهلي.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي": "كولر حرام يمسك فريق بحجم الأهلي، وأنا قلت الكلام ده من زمان".

وأضاف: "كولر لو لعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية هيعمل كارثة، رغم الصفقات القوية اللي النادي عملها".

واختتم رضا: "الأهلي عنده صفقات قوية جداً، لكن لو كولر راح بالفكر ده كأس العالم، قول على الأهلي يا رحمان يا رحيم".

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رضا عبد العال مارسيل كولر الأهلي
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