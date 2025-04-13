رضا عبد العال "لمصراوي": حرام كولر يدرب الأهلي.. ولو راح كأس العالم هيعمل كارثة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب - محمد الميموني:
يرى اللاعب الأسبق لنادي الأهلي والزمالك، رضا عبد العال، أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر لا يليق بقيادة فريق مثل النادي الأهلي.
وقال عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي": "كولر حرام يمسك فريق بحجم الأهلي، وأنا قلت الكلام ده من زمان".
وأضاف: "كولر لو لعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية هيعمل كارثة، رغم الصفقات القوية اللي النادي عملها".
واختتم رضا: "الأهلي عنده صفقات قوية جداً، لكن لو كولر راح بالفكر ده كأس العالم، قول على الأهلي يا رحمان يا رحيم".
فيديو قد يعجبك: