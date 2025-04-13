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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

08:20 م الأحد 13 أبريل 2025

ليفربول

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كتب - محمد عبد السلام:

شهد يوم الأحد 13 أبريل، أربع مباريات في الدوري الإنجليزي ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول الفوز على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة بفارق 13 نقطة عن فريق أرسنال الذي يحتل المركز الثاني.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول - 76 نقطة

2- أرسنال - 63 نقطة

3- نوتنجهام فورست - 57 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد - 56 نقطة

5- مانشستر سيتي - 55 نقطة

6- تشيلسي - 54 نقطة

7- أستون فيلا - 54 نقطة

8- فولهام - 48 نقطة

9- برايتون - 48 نقطة

10- بورنموث - 45 نقطة

11- برينتفورد - 43 نقطة

12- كريستال بالاس - 43 نقطة

13- إيفرتون - 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد - 38 نقطة

15- توتنهام -37 نقطة

16- وولفرهامبتون - 35 نقطة

17- وست هام يونايتد - 35 نقطة

18- إبسويتش تاون - 21 نقطة

19- ليستر سيتي - 18 نقطة

20- ساوثهامبتون - 10 نقاط

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي فوز ليفربول على وست هام
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