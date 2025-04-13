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جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ألافيس

07:18 م الأحد 13 أبريل 2025

خلال مباراة ريال مدريد وألافيس

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كتب - محمد عبد السلام:

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره ألافيس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 13 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن فريق برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة - 70 نقطة

2- ريال مدريد - 66 نقطة

3- أتلتيكو مدريد - 60 نقطة

4- أتلتيك بلباو - 54 نقطة

5- فياريال - 48 نقطة

6- ريال بيتيس - 48 نقطة

7- سيلتا فيجو - 43 نقطة

8- ريال مايوركا - 43 نقطة

9- ريال سوسيداد - 41 نقطة

10- رايو فايكانو - 40 نقطة

11- خيتافي - 39 نقطة

12- أوساسونا - 38 نقطة

13- فالنسيا - 37 نقطة

14- إشبيلية - 36 نقطة

15- إسبانيول - 35 نقطة

16- جيرونا - 34 نقطة

17- ألافيس - 30 نقطة

18- لاس بالماس - 29 نقطة

19- ليجانيس - 28 نقطة

20- بلد الوليد - 16 نقطة

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جدول ترتيب الدوري الإسباني فوز ريال مدريد على ألافيس الدوري الإسباني
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