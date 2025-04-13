مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب 2025

كتب - نهى خورشيد

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، التي تنطلق منافستها يوم 27 أبريل وتستمر حتى 18 مايو المقبل، بعد نقلها من كوت ديفوار إلى الأراضي المصرية.

ويخوض منتخب الفراعنة المتواجد على قمة المجموعة الأولى، مواجهات هامة ومصيرية، خاصة وأن البطولة تمنح بطاقات التأهل إلى كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.

ويعرض "مصراوي" جدول مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية:

مصر × جنوب إفريقيا — 27 أبريل

مصر × سيراليون — 30 أبريل

مصر × زامبيا — 3 مايو

مصر × تنزانيا — 9 مايو

تتوزع المنتخبات على ثلاث مجموعات، ويتأهل للدور ربع النهائي المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل منتخبين بالمركز الثالث.