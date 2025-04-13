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تشيلسي يتعادل مع إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

06:48 م الأحد 13 أبريل 2025

خلال مباراة تشيلسي وابسويتش تاون

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كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي أمام نظيره إبسويتش تاون بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 13 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف إبسويتش تاون كلا من، خوليو إنسيسكو في الدقيقة 19، وبينجامين جونسون في الدقيقة 31.

وسجل أهداف تشيلسي كلا من، أكسيل تاون عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 46، وجادون سانشو في الدقيقة 79.

وبهذا التعادل رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة ليحتل المركز السادس، ووصل فريق إبسويتش تاون إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثامن عشر بجدول الترتيب.

خلال مباراة تشيلسي وإبسويتش تاون

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تشيلسي يتعادل مع إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي أهداف مباراة تشيلسي وإبسويتش تاون
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