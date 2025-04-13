بعد أيام قليلة.. متى يمكن لليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

كتب - محمد القرش:

فاز ليفربول على نظيره وست هام يونايتد بشق الأنفس 2-1، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع تفوق ليفربول بفارق 13 نقطة على أقرب منافسيه ومع تبقي ستة أسابيع فقط من المباريات، يفكر الجميع في متى يمكنهم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

متى يمكن لليفربول حسم لقب الدوري؟

يحتاج ليفربول إلى 6 نقاط أخرى من أصل 18 نقطة متاحة في مبارياته الست المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان لقبه الـ20 عبر التاريخ.

وهذا من شأنه أن يقودهم إلى النقطة 82، بعيدًا عن أقرب منافسيهم آرسنال، لأنه حتى لو فاز الجانرز بمبارياته الست المتبقية، فإنهم يصلون إلى 81 نقطة فقط.

ما هو أقرب موعد يمكن أن يفوز فيه ليفربول باللقب؟

أقرب وقت يمكن أن يحصد فيه ليفربول اللقب هو بعد مباراته يوم الأحد 20 أبريل، خارج أرضه أمام ليستر سيتي.

ولكي يحدث ذلك، يحتاج ليفربول لخسارة أرسنال مباراته المقبلة أمام إيبسويتش تاون في وقت سابق من اليوم في 20 أبريل.

وهذا السيناريو من شأنه أن يضع ليفربول برصيد 79 نقطة بعد الفوز على ليستر سيتي، بينما سيظل أرسنال برصيد 63 نقطة ولن يتمكن من إنهاء الموسم إلا بـ78 نقطة كحد أقصى، مع خمس مباريات و15 نقطة متبقية للقتال من أجلها بعد خسارته أمام إيبسويتش.