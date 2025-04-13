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محمد صلاح يتحدث عن تجديد تعاقده مع ليفربول.. والتتويج بالدوري الإنجليزي

06:26 م الأحد 13 أبريل 2025
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (1)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (2)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (1)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (7)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (10)
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كتب - يوسف محمد:

أعرب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته، عقب تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.

وكان ليفربول أعلن منذ عدة أيام، تجديد تعاقد النجم المصري لمدة موسمين، ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2027، بعدما كان سينتهي تعاقده مع الريدز بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وقال صلاح في تصريحات عقب نهاية مباراة فريقه أمام وست هام اليوم: "سعيد للغاية بتجديد تعاقدي مع الفريق، قبل نهاية الموسم، أتمنى أن يكون فان ديك التالي وأن يستمر معنا".

وأضاف: "سنسعى لحسم لقب الدوري في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد اقترابنا للغاية من التتويج باللقب".

وتمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 بالبريميرليج.

ونجح صلاح في صناعة الهدف الأول للريدز اليوم في مرمى وست هام، ليرفع عدد مساهماته التهديفية خلال الموسم الحالي بالبريميرليج إلى 45 مساهمة، بواقع تسجيل 27 هدفا وصناعة 18 هدف.

ويحتل صاحب الـ32 عاما صدارة ترتيب هدافي البريميرليج، خلال الموسم الحالي برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن إيرلنج هالاند لاعب مان سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 21 هدفا.

ويذكر أن عقد فيرجيل فان دايك، ينتهي مع فريق ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن لتجديد التعاقد.

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