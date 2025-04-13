كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح تحقيق الأرقام القياسية رفقة فريق ليفربول، خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتمكن صلاح من صناعة هدف الريدز الأول في مرمى وست هام يونايتد اليوم، بعد تمريرة رائعة نجح زميله لويس دياز في تحويلها إلى هدف.

وبصناعة صلاح هدف ليفربول الأول اليوم أمام وست هام، رفع عدد مساهماته التهديفية في الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي إلى 45 مساهمة، بواقع تسجيل 27 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

وبات صاحب الـ32 عاما أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يصل إلى 45 مساهمة تهديفية في موسم واحد بالبريميرليج.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي، صاحب الـ 21 هدفا.

ويحتاج محمد صلاح إلى صناعة هدفين فقط، خلال المباريات المتبقية بالبريميرليج، ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا معادلا رقم الثنائي تيري هنري لاعب أرسنال السابق وكيفين دي بروين لاعب مان سيتي الحالي.

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