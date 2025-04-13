طلب رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة

كتب - مراسل مصراوى:

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد، خطابا رسميا من نظيرتها اللجنة الأولمبية الدولية، بشأن الإطلاع على التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الجديد.

وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية نظيرتها المصرية، بتحويل هذا الخطاب إلى وزارة الشباب والرياضة المنوطة بوضع مشروع التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الجديد.

وجاء الخطاب الموقع من جيروم بوافييه المسئول عن الشئون الداخلية للجان الأولمبية في العالم وكذلك جيمس ماكلويد مدير العلاقات باللجنة الاولمبية الدولية، كالتالي: "عزيزي الوزير كان من السعيد رؤية سيادتكم خلال اجتماع (الأنوكا) بالجزائر، وكنا نعلم أنك تسعى لتعديل قانون الرياضة في مصر هذا أمر إيجابي ، نطلب منك ارسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية حتى نتأكد أن التعديلات متوافقة مع الميثاق الأولمبي والمبادئ، التي تحكم الحركة الأولمبية قبل عرضه على البرلمان المصري ومن ثم التصويت عليه أسوة بما حدث في قانون 71 لسنة 2017".

وأضاف:"نأمل ان من تعمله يساعد في بناء المستقبل، ويكون من دواعي سرورنا الاجتماع معنا عبر الإنترنت (الزوم) للمناقشة".

وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قد كشف في وقت سابق أن هناك تعديلات ستتم لقانون الرياضة ويتم إرسالها لمجلس النواب.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل الواسعة، بعد إقرار تعديل على قانون الرياضة الصادر عام 2017، منها أن تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية 4 سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

أقرأ أيضًا:

"إحنا نادي بطولات".. الزمالك يكشف لأول مرة سر رفض بيع زيزو

لاعب الزمالك السابق لمصراوي: الأهلي سيكون الأقرب للتتويج بالدوري حال تعثر بيراميدز