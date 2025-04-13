كيليان مبابي يتلقى أول بطاقة حمراء في مسيرته مع ريال مدريد (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب ريال مدريد، كليان مبابي، في المباراة التي تجمع بين ريال مدريد و ألافيس اليوم الأحد 13 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين في الدوري الإسباني.

وحصل مبابي على بطاقة حمراء في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول بعد رجوع الحكم إلى تقنية الـ VER والتدخل القوي على لاعب فريق ألافيس.

وتعد تلك هي البطاقة الحمراء الأولى التي يتلقاها كيليان مبابي في مسيرته مع ريال مدريد، حيث تلقي مبابي من قبل ثلاث بطاقات حمراء مع باريس سان جيرمان.