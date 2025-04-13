تقام في مصر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

كتب - محمد القرش:

أقيمت إعادة قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما اليوم الأحد، بعد نقل استضافتها من كوت ديفوار إلى مصر.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 للشباب في مصري خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 18 من شهر مايو المقبل.

قرعة كأس أفريقيا تحت 20 عاما

المجموعة الأولى: مصر - زامبيا - سيراليون - جنوب أفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية:نيجيريا - تونس - كينيا - المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - أفريقيا الوسطى - جمهورية الكونغو الديمقراطية - غانا.