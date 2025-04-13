ولفرهامبتون يضرب توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق ولفرهامبتون الفوز على نظيره توتنهام هوتسبر بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 13 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين في الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف ولفرهامبتون كلا من، ريان آيت نوري في الدقيقة 2، وسبينس عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 38، ويورجن لارسن في الدقيقة 64، وماتيوس كونيا في الدقيقة 86.

وسجل هدفي توتنهام كلا من، ماتياس تيل في الدقيقة 59، وريتشاردسون في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز رفع فريق ولفرهامبتون رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز السادس عشر بجدول الترتيب، بينما توقف فريق توتنهام عند 37 نقطة ليبقى في المركز الخامس عشر.