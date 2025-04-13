في عيد ميلاده الـ31.. كهربا يعيد اكتشاف نفسه مع الاتحاد الليبي

كتب- محمد عبدالهادي:

يحتفل محمود كهربا نجم الاتحاد الليبي والأهلي السابق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ31 ليتصدر العناوين من جديد بعد تألقه في الدوري الليبي مع فريقه الجديد.

ونجح كهربا في الفترة الأخيرة، في إيجاد ضالته بالدوري الليبي بعد فترة من التراجع والتقلبات داخل وخارج الملعب، حيث بدأ في إعادة اكتشاف نفسه وتألقه مع نادي الاتحاد.

أرقام كهربا مع الاتحاد الليبي

خاض محمود كهربا مع الاتحاد الليبي حتى الآن 6 مباريات هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة تمريرتين حاسمتين.

وانتقل محمود عبد المنعم كهربا إلى الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلي المصري على سبيل الإعارة وبعد مرور شهر قرر النادي الليبي تفعيل بند أحقية الشراء.

وقاد كهربا فريقه إلى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في الدوري الليبي برصيد 28 نقطة بفارق 12 نقطة نقطة عن السويحلي المتصدر وفارق 9 نقاط عن الأولمبي الوصيف برصيد 37 نقطة.