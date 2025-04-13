مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

3 0
16:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
19:00

الزمالك

الدوري الإسباني

ألافيس

0 1
16:15

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
20:45

روما

جميع المباريات

إعلان

في عيد ميلاده الـ31.. كهربا يعيد اكتشاف نفسه مع الاتحاد الليبي

04:18 م الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا 10
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا 7
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا 6
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يحتفل محمود كهربا نجم الاتحاد الليبي والأهلي السابق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ31 ليتصدر العناوين من جديد بعد تألقه في الدوري الليبي مع فريقه الجديد.

ونجح كهربا في الفترة الأخيرة، في إيجاد ضالته بالدوري الليبي بعد فترة من التراجع والتقلبات داخل وخارج الملعب، حيث بدأ في إعادة اكتشاف نفسه وتألقه مع نادي الاتحاد.

أرقام كهربا مع الاتحاد الليبي

خاض محمود كهربا مع الاتحاد الليبي حتى الآن 6 مباريات هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة تمريرتين حاسمتين.

وانتقل محمود عبد المنعم كهربا إلى الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلي المصري على سبيل الإعارة وبعد مرور شهر قرر النادي الليبي تفعيل بند أحقية الشراء.

وقاد كهربا فريقه إلى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في الدوري الليبي برصيد 28 نقطة بفارق 12 نقطة نقطة عن السويحلي المتصدر وفارق 9 نقاط عن الأولمبي الوصيف برصيد 37 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كهربا عيد ميلاد كهربا الاتحاد الليبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه