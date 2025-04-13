فان دايك يخطف فوزًا ثمينًا لليفربول أمام وست هام

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف الهولندي فيرجيل فان دايك فوزًا ثمينًا لفريق ليفربول خلال المباراة التي استضاف بها نظيره وست هام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق ليفربول بهدف بعد مرور 18 دقيقة سجله اللاعب لويس دياز بعدما وصلته تمريرة رائعة من زميله محمد صلاح.

وتعادل وست هام بهدف سجله اللاعب أندرو روبرتسون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 86.

ولكن لم تمر سوى ثلاثة دقائق حتى أصلح فيرجيل فان دايك خطأ زميله وسجل هدف الفوز لليفربول.

وعزز ليفربول من صدارته للدوري الإنجليزي بعد الفوز بالوصول إلى النقطة 76 بفارق 14 نقطة عن آرسنال أقرب ملاحقيه.

وتوقف على الجانب الآخر رصيد وست هام عند النقطة 35 في المركز السابع عشر.

اقرأ أيضًا:

"من مواليد ميت عقبة وأبلغنا بموافقته على التجديد".. الزمالك يكشف تطورات أزمة زيزو

"ناصر ماهر جناح أيمن".. التشكل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود