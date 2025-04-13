متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة ليفربول ونظيره وست هام عند الثالثة عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول الذي أعلنه المدرب أرني سلوت، تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

ترتيب ليفربول ووست هام بالدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المباراة برصيد 73 نقطة بفارق أرسنال الوصيف، فيما يحتل فريق وست هام المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.

ملخص بأبرز أحداث مباراة ليفربول ووست هام:

وتقدم فريق ليفربول بهدف سجله لاعبه لويس دياز بعد مرور 18 دقيقة من عمر اللقاء بعدما وصلته تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من محمد صلاح ليسكنها الشباك.

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