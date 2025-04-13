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مفاجآت بالجملة.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ألافيس

02:42 م الأحد 13 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد ديبورتيفو ألافيس، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مفاجأة بتواجد اللاعب التركي أردا جولر في الخط الهجومي، وبقاء البرازيلي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام على دكة البدلاء.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ألافيس، كالتالي:

- حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

- خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجر - فران جارسيا.

- في الوسط: فيدريكو فالفيردي - تشاوميني - كامافينجا.

- خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - أردا جولار.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الرابعة والربع من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

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