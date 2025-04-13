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"ليس أرنولد".. ريال مدريد يخطط لضم لاعب آخر من ليفربول

02:00 م الأحد 13 أبريل 2025
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  • عرض 9 صورة
    أليكسيس ماك أليستر يحتفل بالهدف الأول في شباك ريال مدريد_1
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    احتفال ماك أليستر بالهدف
  • عرض 9 صورة
    ماك أليستر 1
  • عرض 9 صورة
    احتفال ماك أليستر (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفال ماك أليستر بالهدف (1)
  • عرض 9 صورة
    ماك أليستر
  • عرض 9 صورة
    احتفال ماك أليستر
  • عرض 9 صورة
    ماك أليستر (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن رغبة مسؤولي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المحترف الأرجنتين بصفوف ليفربول أليكسيس ماك أليستر.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الإثنين أن ماك أليستر يتواجد ضمن قائمة مرشحة لتدعيم صفوف ريال مدريد في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب صاحب الـ 26 عاماً شارك مع ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 44 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 خلال 3262 دقيقة لعب.

وذكرت إذاعة Talk Sport في وقت سابق أن لاعب ليفربول ترينت أرنولد يقترب من التوقيع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات، مقابل مبلغ مالي أكثر بقليل من 220 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

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