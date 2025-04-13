كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن رغبة مسؤولي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المحترف الأرجنتين بصفوف ليفربول أليكسيس ماك أليستر.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الإثنين أن ماك أليستر يتواجد ضمن قائمة مرشحة لتدعيم صفوف ريال مدريد في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب صاحب الـ 26 عاماً شارك مع ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 44 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 خلال 3262 دقيقة لعب.

وذكرت إذاعة Talk Sport في وقت سابق أن لاعب ليفربول ترينت أرنولد يقترب من التوقيع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات، مقابل مبلغ مالي أكثر بقليل من 220 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

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