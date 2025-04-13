محمد صلاح على رأس التشكيل المتوقع لليفربول أمام وست هام

القاهرة ـ مراسل مصراوي

استقر المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام نظيره وست هام بالدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول عند الثالثة عصرًا نظيره وست هام ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام وست هام

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - فان دايك - آندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرج - ماك أليستر - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المباراة برصيد 73 نقطة بفارق أرسنال الوصيف، فيما يحتل فريق وست هام المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.

ويبحث صلاح في لقاء ويست هام اليوم، عن تحقيق 3 أرقام قياسية وهي:

1- يسعي صلاح لتسجيل هدف وحيد لتخطي المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، حيث يتقاسم الثنائي المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي التاريخين برصيد 184 هدفًا.

2- في حالة تسجيل محمد صلاح "هاتريك"، سيصل للمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، والمسجل باسم اللاعب اندي كول برصيد 187 هدفًا.

3- كما يحتاج محمد صلاح لصناعة هدفين فقط أمام ويست هام، لمعادلة رقم كيني دالجليش أسطورة ليفربول، الذي يعد أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول خلال موسم واحد، برصيد 24 أسيست، حيث يمتلك صلاح 22 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

اقرأ أيضًا:

عمر إبراهيم يروي كيف انضم لسيلتا فيجو وطموحاته في الاحتراف (حوار)

"بينهم نجم الزمالك السابق".. لاعبون مصريون تعرضوا لإصابات مشابهة لإصابة القندوسي (صور وفيديو)