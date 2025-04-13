عمر إبراهيم يروي كيف انضم لسيلتا فيجو وطموحاته في الاحتراف (حوار)

حوار - محمد القرش:

دائما ما تكون الأضواء على اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج بعد نجاحهم، ولا يعرف أحد عنهم شيئا قبل ذلك.

وفي نفس التوقيت، يوجد العديد من المحترفين المصريين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية بالدرجات الأدنى وفرق الرديف، محاولة منهم تكرار نجاحات من سبقوهم أمثال محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد زيدان.

واحد من هؤلاء اللاعبين، عمر إبراهيم، اللاعب الأسبق لنادي سيلتا فيجو والحالي لباريتس إف سي (Parets fc) وصاحب الـ 20 عاما.

وحرص "مصراوي" على إجراء حوارا صحفيا مع عمر، ومعرفة قصته الاحترافية وكيف تمكن من الانضمام إلى سيلتا فيجو الإسباني.

وجاء الحوار كالتالي...

احكي لنا كيف بدأت مسيرتك الكروية

"بدأت مسيرتي في أكاديمية أرسنال التابعة لنادي وادي دجلة منذ أن كنت في عمر الـ5 سنوات".

كيف بدأت مسيرتك الاحترافية؟

"تلقيت عرض لفترة معايشة مع نادي ليفانتي، وأثناء تواجدي في إسبانيا عُرض عليّ الانضمام لنادي سيلتا فيجو ووافقت".

احكي لنا فترتك مع نادي سيلتا فيجو

"البداية كانت فترة معايشة، بعد ذلك تم اختياري للانضمام لفريق الرديف، حيث كانت أفضل فترة قضيتها وأيضا تلقيت حينها استدعاء لمنتخب مصر مع كابتن وائل رياض".

في حال تلقيك عروض للعودة إلى الدوري المصري، هل توافق؟

"أنا زملكاوي وبعشق كيان نادي الزمالك، لكن هدفي الأول هو الاحتراف و الاستمرار في الخارج".

إلى ماذا تطمح خلال الفترة المقبلة، وكيف تستعد؟

"طموحي الفترة المقبلة هو إظهار قدراتي مع فريقي الحالي، ومن ثم خوض تجربة أخرى أفضل".

مثلك الأعلى عربيا ومحليا

"مثلي الأعلى عربيا محمد صلاح دون تفكير، ومحليا مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز".

بما تنصح اللاعبين الذين يريدون الاحتراف؟

"الاستمرارية والصبر أهم شيء في كرة القدم، حيث تأتي الفرص في وقتها المحدد".

كيف ترى محمد صلاح وعمر مرموش؟

"الثنائي قدوة لكل اللاعبين المصريين، ومثل كبير للاستمرارية والنجاح".