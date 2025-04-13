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رياض محرز يدعم القندوسي بعد إصابته الخطيرة (صورة)

11:52 ص الأحد 13 أبريل 2025

رياض محرز

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كتب- محمد عبدالهادي:

قام النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق الأهلي السعودي، بتوجيه الدعم لمواطنه أحمد القندوسي، بعدما تعرض لإصابة خطيرة أمس السبت، في لقاء سيراميكا وفاركو بالدوري المصري.

وكان القندوسي قد تعرض لإصابة بكسر في ساق القدم، لينتهي موسمه مع سيراميكا ويستعد لإجراء عملية جراحية اليوم الأحد.

وتلقي القندوسي العديد من رسائل الدعم في الساعات الماضية، من العديد من نجوم الوسط الرياضي المصري والجزائري.

ونشر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق والأهلي السعودي الحالي صورة لمواطنه أحمد القندوسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي للبيان الذي نشره الاتحاد الجزائري في رسالة دعم له بعد إصابته.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري عبر منصة "إكس": "الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى رأسه السيد وليد صادي، كل أطقم المنتخب الوطني بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يتمنون الشفاء العاجل للاعبنا الدولي أحمد قندوسي".

أرقام القندوسي مع سيراميكا كليوباترا

شارك أحمد القندوسي مع سيراميكا في 19 مباراة هذا الموسم، نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 7 تمريرات حاسمة، لتصل إجمالى مساهماته مع سيراميكا إلى 30 هدفا مسجلا 14 هدفا وصنع 16 هدفا في 52 مباراة منذ انتقاله من الأهلي.

رياض محرز

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رياض محرز الأهلي السعودي أحمد القندوسي الدوري المصري
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