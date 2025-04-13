3 أرقام قياسية يطاردها محمد صلاح أمام ويست هام الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، لمواصلة رحلته في تحطيم الأرقام القياسية بالملاعب الأوروبية، وذلك في مباراة ليفربول وويست هام اليوم بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع ويست هام في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ينتظر تحطيم 3 أرقام قياسية

يبحث صلاح في لقاء ويست هام اليوم، عن تحقيق 3 أرقام قياسية وهي:

1- يسعي صلاح لتسجيل هدف وحيد لتخطي المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، حيث يتقاسم الثنائي المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي التاريخين برصيد 184 هدفًا.

2- في حالة تسجيل محمد صلاح "هاتريك"، سيصل للمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، والمسجل باسم اللاعب اندي كول برصيد 187 هدفًا.

3- كما يحتاج محمد صلاح لصناعة هدفين فقط أمام ويست هام، لمعادلة رقم كيني دالجليش أسطورة ليفربول، الذي يعد أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول خلال موسم واحد، برصيد 24 أسيست، حيث يمتلك صلاح 22 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

جدير بالذكر أن محمد صلاح جدد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027، ليستمر مع الريدز موسمين آخرين بعدما شهدت الأيام الماضية توصل الطرفان لاتفاق نهائي على البقاء في الأنفيلد.