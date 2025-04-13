كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس السبت الموافق 12 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباريات أمس السبت مباراة قوية في الدوري المصري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

سيراميكا كليوباترا يفوز على فاركو (2-0)

الأهلي يتعادل بيراميدز (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

مانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس (5-2)

أستون فيلا يفوز على ساوثهامبتون (3-0)

إيفرتون يفوز على نوتينجهام فورست (1-0)

برايتون يتعادل مع ليستر سيتي (2-2)

أرسنال يتعادل مع برينتفورد (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

ريال مايوركا يفوز على ريال سوسيداد (2-0)

لاس بالماس يفوز على خيتافي (3-1)

إسبانيول يفوز على سيلتا فيجو (2-0)

برشلونة يفوز على ليجانس (1-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس

فينيسيا يفوز على مونزا (1-0)

إنتر يفوز على كالياري (3-1)

يوفنتوس يفوز على ليتشي (2-1)

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

سانت باولي يفوز على كيل (2-1)

هوفنهايم يفوز على ماينز (2-0)

أوجسبورج يفوز على بوخوم (2-1)

باير ليفركوزن يتعادل مع يونيون برلين (0-0)

فرايبورج يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ (2-1)

بايرن ميونخ يتعادل مع بوروسيا دورتموند (2-2)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

موناكو يفوز على مارسيليا (3-0)

ليل يفوز على تولوز (2-1)

ستراسبورج يتعادل نيس (2-2)

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

الفتح يفوز على الخليج (5-1)

الفيحاء يفوز على القادسية (2-1)

النصر يفوز على الرياض (2-1)

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