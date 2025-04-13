عودة المنافسة بين عمر مرموش ومحمد صلاح في قائمة الأكثر مساهمة

كتبت-هند عواد:

عادت المنافسة من جديد بين المحترفين المصريين عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومحمد صلاح لاعب ليفربول، على قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس الكبرى.

بداية متواضعة لعمر مرموش

كانت بداية عمر مرموش مع مانشستر سيتي متواضعة، إذ أن أول لقاء له كان ضد تشيلسي ورغم فوز الفريق بثلاثية مقابل هدف، غاب اللاعب عن التسجيل، وفي اللقاء الثاني خسر من أرسنال بنتيجة 5-1، إضافة إلى الهزيمة من ريال مدريد.

وانضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي من آينتراخت فرانكفورت، بعدما تألق خلال الموسم الحالي رفقة الفريق الألماني، إذ أنه سجل 20 هدفا وصنع 14 هدفا، وكان في المركز الثاني بقائمة الأكثر مساهمة في الأهداف.

عودة عمر مرموش للمنافسة

ومع انضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، تراجع مركزه في ترتيب اللاعبين الأكثر مساهمة في الدوريات الخمس الكبرى، إلا أنه بهدف اليوم عاد للمنافسة.

وجاء عمر مرموش في المركز الثاني، بـ30 مساهمة (26 هدفا و 15 أسيست) متساويا مع هاري كين لاعب بايرن ميونخ، فيما يتصدر محمد صلاح المركز الأول بـ44 مساهمة (32 هدف و 22 أسيست).

عمر مرموش مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي

ساهم عمر مرموش في 8 أهداف مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، إذ أنه سجل 7 أهداف وصنع هدف وحيد، وجاءت أهدافه في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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