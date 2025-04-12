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"أعتذر عن الخروج".. أول تعليق من أحمد الكأس على التأهل لمونديال الناشئين

11:57 م السبت 12 أبريل 2025
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    منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر للناشئين
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر للناشئين
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كتب - محمد القرش:

أعتذر مدرب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، أحمد الكأس، عن الخروج من منافسات كأس أمم أفريقيا.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي بعد التأهل لكأس العالم للناشئين: "أعتذر عن الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية، كان لدي ثقة كبيرة في الصعود للبطولة ولم أفقد الأمل لحظة".

وأضاف: "اتحاد الكرة كان داعمًا لنا من أجل تحقيق الحلم، سعادتي لا توصف برفع علم مصر في كأس العالم، وكان يهمني أن نرسم الفرحة على وجوه الشعب".

يُذكر أن منتخب مصر تأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاما بعد الفوز على أنجولا في المباراة الفاصلة بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تبدأ مواجهات مونديال تحت 17 عاما في الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا.

وتستضيف قطر البطولة سنويًا بدءًا من 2025 وحتى 2029.

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