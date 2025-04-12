برشلونة يغرد وحيدا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني
كتب - محمد القرش:
تخطى نادي برشلونة عقبة ليجانيس بهدف دون رد، في الجولة 31 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".
وعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.
ترتيب الدوري الإسباني
1. برشلونة - 70 نقطة
2. ريال مدريد - 63 نقطة
3. أتلتيكو مدريد - 60 نقطة
4. أتلتيك بيلباو - 54 نقطة
5. فياريال - 48 نقطة
6. ريال بيتيس - 48 نقطة
7. سيلتا فيجو - 43 نقطة
8. ريال مايوركا - 43 نقطة
9. ريال سوسيداد - 41 نقطة
10. رايو فاييكانو - 40 نقطة
11. خيتافي - 39 نقطة
12. فالنسيا - 37 نقطة
13. إشبيلية - 36 نقطة
14. إسبانيول - 35 نقطة
15. أوساسونا - 35 نقطة
16. جيرونا - 34 نقطة
17. ألافيس - 30 نقطة
18. لاس بالماس - 29 نقطة
19. ليجانيس - 28 نقطة
20. بلد الوليد - 16 نقطة
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