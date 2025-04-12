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برشلونة يغرد وحيدا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني

11:12 م السبت 12 أبريل 2025

برشلونة ضد ليجانيس

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كتب - محمد القرش:

تخطى نادي برشلونة عقبة ليجانيس بهدف دون رد، في الجولة 31 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

وعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة - 70 نقطة

2. ريال مدريد - 63 نقطة

3. أتلتيكو مدريد - 60 نقطة

4. أتلتيك بيلباو - 54 نقطة

5. فياريال - 48 نقطة

6. ريال بيتيس - 48 نقطة

7. سيلتا فيجو - 43 نقطة

8. ريال مايوركا - 43 نقطة

9. ريال سوسيداد - 41 نقطة

10. رايو فاييكانو - 40 نقطة

11. خيتافي - 39 نقطة

12. فالنسيا - 37 نقطة

13. إشبيلية - 36 نقطة

14. إسبانيول - 35 نقطة

15. أوساسونا - 35 نقطة

16. جيرونا - 34 نقطة

17. ألافيس - 30 نقطة

18. لاس بالماس - 29 نقطة

19. ليجانيس - 28 نقطة

20. بلد الوليد - 16 نقطة

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