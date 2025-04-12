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رسميا.. منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما

10:52 م السبت 12 أبريل 2025
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  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للناشئين
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للناشئين
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للناشئين يحصد بطولة شمال إفريقيا
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كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2025، بعد الفوز على أنجولا بثنائية مقابل هدف في المباراة الفاصلة التي أقيمت اليوم السبت.

واحتل الفراعنة المركز الثالث في المجموعة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية للناشئين، ليلاقي ثالث المجموعة الرابعة "أنجولا" على بطاقة الصعود للمونديال.

أبرز المعلومات عن كأس العالم تحت 17 عاما

- تقام البطولة في الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا.

- منتخب ألمانيا هو حامل اللقب، حيث توج لأول مرة كبطل للعالم تحت 17 سنة بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في إندونيسيا 2023.

- منتخب نيجيريا هو الأنجح في تاريخ البطولة، حيث حقق 5 القاب، يأتي منتخب البرازيل خلفه برصيد 4 ألقاب.

- قطر ستسضيف البطولة سنويًا بدءًا من 2025 وحتى 2029.

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