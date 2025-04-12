حلم المونديال.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة أنجولا في أمم أفريقيا تحت 17 عاما

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب، أحمد الكأس، التشكيل الرسمي لمواجهة أنجولا في المباراة الفاصلة والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما 2025.

ولم يشهد التشكيل أي تغيير عن المواجهة الماضية ضد الكاميرون، والتي فاز بها الفراعنة بثنائية مقابل هدف.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة أنجولا

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد ومهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال، محمد البنداري ومحمد حمد.

خط الهجوم: عبد العزيز الزغبي، حمزة عبد الكريم وآنس رشدي.

يُذكر أن مونديال 2025 يقام في دول قطر خلال الفترة من 3 نوفمبر حتى 27 من نفس الشهر، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا.