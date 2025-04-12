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وفد صن داونز يحضر قمة الأهلي وبيراميدز قبل صدام دوري الأبطال

06:57 م السبت 12 أبريل 2025

الأهلي صنداونز حسين الشحات

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متابعة - رمضان حسن

كتب - نهى خورشيد

شهدت مدرجات استاد الدفاع الجوي حضور وفد خاص من نادي صن داونز الجنوب أفريقي لمتابعة مواجهة الأهلي وبيراميدز، التي تقام مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ووفقاً لمراسل مصراوي، ضم الوفد خالد علي المنسق العام لصن داونز، إلى جانب رئيس جهاز تحليل الأداء بالنادي، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا يوم 19 أبريل الجاري، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مواجهة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته، في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

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