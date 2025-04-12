موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وأنجولا والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه منتخب مصر تحت سن 17 عام نظيره أنجولا اليوم السبت ، ضمن منافسات المؤهلة لكأس العالم لموسم 2024/25.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6HD.

ويدخل منتخب مصر المباراة للحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم على حساب نظيره الأنجولي.

يذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره الكاميرون بنتيجة 2 ـ 1 على ملعب "البشير" بالمغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة، من المجموعة الثانية، بـمباريات أفريقيا تحت 17 سنة.