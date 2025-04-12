الفرصة الأخيرة.. منتخب مصر للناشئين ضد أنجولا لتحقيق حلم المونديال

كتبت-هند عواد:

في الثامنة مساء اليوم على ملعب "أحمد العبدي" بمدينة الجديدة بالمغرب، يسعى منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس لاقتناص الفرصة الأخيرة في حلم كأس العالم تحت 17 عاما.

منتخب مصر ضد أنجولا وحلم المونديال

يواجه منتخب مصر نظيره أنجولا، في الثامنة مساء اليوم السبت، في الملحق الأفريقي لحسم المتأهل إلى المونديال.

ويقام الملحق الأفريقي المؤهل إلى كأس العالم تحت 17 عاما، بين ثالث المجموعة الأولى ضد ثالث المجموعة الثالثة، وثالث المجموعة الثانية ضد ثالث المجموعة الرابعة، لتحديد الثنائي المتأهل إلى المونديال.

منتخب مصر يودع بطولة أفريقيا للناشئين

ودع منتخب مصر للناشئين بطولة أمم أفريقيا للناشئين، لكنه في اللحظات الأخيرة، حافظ على فرصته للتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وحقق منتخب مصر انتصارا ثمينا في الجولة الختامية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1، بعدما خسر جنوب أفريقيا 4-3 وبوركينا فاسو 2-1.

وبعدما احتل منتخب مصر المركز الثال، أصبح أمامه فرصة أخيرة للتأهل إلى كأس العالم، إذ أن هناك 8 فرق حسموا تأهلهم على أن يلحق بهم الثنائي الفائز في مباراتي الملحق، بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات.

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