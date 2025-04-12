هدف مرموش لمانشستر سيتي في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

تألق نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي عمر مرموش اليوم السبت، ضد كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز مرموش الهدف الثاني والتعادل لفريقه مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2 ـ 2 حتى الآن.

وحال انتهاء المباراة بنتيجة الشوط الأول فسيصعد فريق مانشستر سيتي إلى المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف عن تشيلسي الخامس ونيوكاسل الذي سيتراجع مركزًا ليكون السادس.

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