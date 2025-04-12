عمر مرموش يواصل التألق ورقم سلبي لبيب جوارديولا

كتبت-هند عواد:

عادل المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي النتيجة لفريقه ضد كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأخر مانشستر سيتي في النتيجة، بعدما سجل إيز الهدف الأول لكريستال في الدقيقة 8، قبل أن يضيف ريتشاردز الهدف الثاني، في الدقيقة 21.

وقلص كيفين دي بروين الفارق لصالح مانشستر سيتي، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 33، قبل أن يعادل عمر مرموش النتيجة ويضيف الهدف الثاني بعد 3 دقائق.

مرموش يسجل سادس أهدافه مع مانشستر سيتي

وصل عمر مرموش إلى هدفه السادس رفقة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، والمساهمة السابعة، إذ أنه سجل 5 أهداف وصنع هدفا، قبل لقاء اليوم.

🇪🇬⚽️ عمر مرموش يعيد مانشستر سيتي إلى المباراة بهدف التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس!



👏 اللاعب المصري دائماً في المكان المناسب#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/89wrL6Bzpe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2025

وجاءت أهداف عمر مرموش مع مانشستر سيتي كالآتي:

3 أهداف في شباك نيوكاسل يونايتد

هدف ومساهمة في شباك برايتون

هدف في شباك ليستر سيتي

هدف في شباك كريستال بالاس (حتى الآن)

رقم سلبي لمانشستر سيتي

استقبل مانشستر سيتي الهدف رقم 41 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهكذا عزز رقم أكبر عدد من الأهداف المستقبلة خلال الموسم تحت قيادة بيب جوارديولا، بتخطي موسم 2016/2017، عندما استقبل 39 هدفا.

اقرأ أيضًا:

وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

بعد تجديد تعاقده.. محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي