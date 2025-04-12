ليفربول يقترب من إعلان تمديد التعاقد مع نجم جديد بعد محمد صلاح

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في ملف الانتقالات عن اقتراب مسؤولي نادي ليفربول من إعلان تمديد التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وأوضح فابريزيو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت إن مسؤولي ليفربول قد أنهوا كافة التفاصيل الخاصة بتمديد التعاقد مع فان دايك وما يتبقى هو الإعلان الرسمي.

ليفربول كان قد تعاقد مع فان دايك خلال الانتقالات الشتوية بموسم 17/18 قادماً من صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي.

وخاض اللاعب صاحب الـ 33 عاماً بقميص ليفربول بالموسم الجاري 43 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً.

يذكر أن ليفربول قد أعلن صباح يوم أمس الجمعة تمديد تعاقده مع نجمه المصري محمد صلاح لمدة موسمين بعد فترة طويلة من الجدل بخصوص مستقبله مع النادي الإنجليزي.

ويتبقى لاعب آخر ينتظر جمهور ليفربول إعلان تمديد التعاقد معه وهو أرنولد ولكنه يقترب من الانضمام لصفوف ريال مدريد بالموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

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