متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي ونظيره كريستال بالاس عند 1:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة كريستال بالاس

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمباراة كريستال بالاس كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: ريكو لويس – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

لاعبا الارتكاز : ماتيو كوفاسيتش – نيكو جونزاليس

خط الوسط المتقدم : جيمس مكاتي - إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين

المهاجم: عمر مرموش.

ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بفارق نقطة نيوكاسل صاحب المركز الخامس ومثلها عن تشليسي صاحب المركز الرابع ونقطة عن أستون فيلا صاحب المركز السابع.

ملخص بأبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس:

وقص فريق كريستال بالاس التسجيل سريعا بهدف سجله لاعبه إيز بالدقيقة 8.

وعزز اللاعب كريس ريتشاردز التقدم بهدف ثاني بالدقيقة 21.

وقلص دي بروين النتيجة بهدف لمانشستر سيتي بالدقيقة 32.

وسجل مرموش هدف التعادل لمانشستر سيتي بالدقيقة 36 بعدما وصلته كرة من داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك.

وتقدم اللاعب ماتيو كوافتشيتش بهدف ثالث لمانشستر سيتي مع بداية الشوط الثاني بالدقيقة 47.