مرموش يسجل في ريمونتادا مانشستر تي أمام كريستال بالاس

كتب ـ مصطفى الجريتلي

نجح فريق مانشستر سيتي في تحويل تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه كريستال بالاس لفوز بخماسية خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدور ي الإنجليزي.

وتقدم اللاعب إيبيريشي بهدف للضيوف بعد مرور ثمان دقائق ثم عزز زميله تقدم كريستال بالاس بهدف ثان بالدقيقة 21.

وقلص كيفين دي بروين النتيجة بهدف لصالح مانشستر سيتي بالدقيقة 33 قبل أن يدرك عمر مرموش التعادل سريعاً بالدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بهدفين لكل فريق.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف مع بداية الشوط الثاني عن طريق لاعبه ماتيو كوفاتشيتش الدقيقة 47 ثم أضاف زميله جيمس ميكاتي الهدف الرابع بالدقيقة 56 قبل أن يختتم نيكو أورايلي الريمونتادا بهدف خامس بالدقيقة 79.

ورفع الفوز رصيد فريق مانشستر سيتي إلى النقطة 55 في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن نوتينجهام فورست الثالث ومثلهما عن تشيلسي الخامس ونيوكاسل السادس والمتبقي لهم مباراة الجولة 32.

وتوقف رصيد فريق كريستال بالاس بعد الخسارة عند النقطة 43 في المركز 11 بفارق نقطة عن بورنموث العاشر ومثلها عن برينتفورد صاحب المركز الثاني عشر.



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