هل يرد الزمالك على صفقة زيزو بالتعاقد مع محمد شريف؟.. وكيله يكشف لمصراوي

كتبت-هند عواد:

يسعى مجلس إدارة الزمالك، لتعويض أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يرحل بنهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقده مع الفريق.

وارتبط اسم محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، بالانتقال إلى الزمالك، ردا على إتمام الأحمر اتفاقه مع أحمد زيزو.

وكشف سيد مصطفى وكيل محمد شريف حقيقة رغبة الزمالك في ضم اللاعب، وقال في تصريح خاص لمصراوي: "لا غير صحيح، الزمالك لم يتواصل معنا لضم اللاعب".

أرقام محمد شريف مع الخليج

انضم محمد شريف إلى الخليج السعودي، في أغسطس 2023، ومنذ تلك الفترة خاض 52 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.

وفي المجمل لعب محمد شريف 300 مباراة طوال مسيرته مع مختلف الأندية، سجل خلالها 88 هدفا وصنع 26 آخرين.

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