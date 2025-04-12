جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 12 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها العديد من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما تشهد مباريات اليوم السبت، إقامة مباراة هامة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز.

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

فاركو ضد سيراميكا كليوباترا، 4 مساءً، "أون سبورت 2".

الأهلي ضد بيراميدز، 7 مساءً، "أون سبورت 1".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، 1.30 ظهرا، "بي إن سبورتس 1".

ساوثهامبتون ضد أستون فيلا، 4 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 1".

نوتنجهام فورست ضد إيفرتون، 4 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

برايتون ضد ليستر سيتي، 4 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 2".

أرسنال ضد برينتفورد، 6.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال سوسيداد ضد ريال مايوركا، 2 ظهرا، "بي إن سبورتس 3".

خيتافي ضد لاس بالماس، 4.15 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

سيلتا فيجو ضد إسبانيول، 6.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

ليجانس ضد برشلونة، 9 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

فينيسيا ضد مونزا، 3 عصرا، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

إنتر ضد كالياري، 6 مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

يوفنتوس ضد ليتشي، 8.45 مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

موناكو ضد أولمبيك مارسيليا، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 4".

تولوز ضد ليل، 7 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

ستراسبورج ضد نيس، 9.5 مساءً، "بي إن سبورتس 4".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

كيل ضد سانت باولي، 3.30 مساءً، "بي إن سبورتس".

هوفنهايم ضد ماينز، 3.30 مساءً، "بي إن سبورتس 6".

بوخوم ضد أوجسبورج، 3.30 مساءً، "بي إن سبورتس".

باير ليفركوزن ضد يونيون برلين، 3.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فرايبورج، 3.30 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 3".

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، 6.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الخليج ضد الفتح، 5.35 دقيقة مساءً، "SSC EXTRA 2".

الفيحاء ضد القادسية، 6 مساءً، "SSC SPORTS".

النصر ضد الرياض، 8 مساءً، "SSC Sports 1".