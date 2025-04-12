أقيمت أمس الجمعة العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري المصري.

وشهدت مباريات أمس الجمعة، تحقيق فريق ميلان فوزا كبيرا، على حساب نظيره لاتسيو بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

غزل المحلة يفوز على سموحة (1-0)

الجونة يفوز على زد (2-1).

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

فالنسيا يفوز على إشبيلية (1-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس

ميلان يفوز على أودينيزي (4-0)

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

لايبزج يفوز على فولفسبورج (3-2)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

ريمس يفوز على لانس (2-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

الأخدود يتعادل مع التعاون (1-1)

الأهلي يفوز على الرائد (2-0)

الهلال يتعادل مع التعاون (1-1)