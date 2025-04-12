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أين يقع صلاح في قائمة هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي تاريخيا؟

05:07 ص السبت 12 أبريل 2025
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    تجديد عقد محمد صلاح
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (3)
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    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

توصل النجم المصري، محمد صلاح، إلى اتفاق مع إدارة ليفربول من أجل تجديد تعاقده لمدة موسمين إضافيين، وهو ما يجعله يسعى لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية مع الريدز وفي الدوري الإنجليزي.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ نادي ليفربول برصيد 243 هدفا خلال 394 مباراة.

قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ

1. آيان راش - 346 هدفا خلال 660 مباراة

2. روجر هانت - 285 خلال 492 مباراة

3. محمد صلاح - 243 خلال 385 مباراة

4. جوردان هودسون - 241 هدفا خلال 377 مباراة

5. بيلي ليدل - 228 هدفا خلال 485

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

وجاء المصري في المركز الخامس بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، بفارق 3 أهداف عن أندي كول صاحب المركز الرابع.

1. آلان شيرر - 260 هدفا

2. هاري كين - 213 هدفا

3. واين روني - 208 هدف

4. أندي كول - 187 هدفا

5. محمد صلاح - 184 هدفا

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