بعد تجديد تعاقده.. محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

أعلن ليفربول تجديد تعاقده مع المحترف المصري محمد صلاح، ليضع نهاية لواحدة من أشهر قصص انتقالات اللاعبين خلال الأشهر الماضية في الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول ارتفع ليصبح 400 ألف ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بدلا من مراتبه الحالي الذي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي

أصبح محمد صلاح ثاني أعلى لاعب أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويا مع كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الذي يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويتصدر الهولندي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، قائمة أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي، براتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني.

وفي المركز الثالث، يأتي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق، براتب 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، يليه رحيم ستيرلينج المعار من تشيلسي إلى أرسنال، براتب 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في عام 2017 قادما من روما، وسجل اللاعب 243 هدفًا، وفاز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.ذ

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