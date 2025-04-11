كتب - يوسف محمد:

احتفى النجم المصري محمد صلاح، بتجديد تعاقده مع فريق ليفربول الإنجليزي، لمدة موسمين ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2027.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جزء من الفيديو الخاص بالإعلان عن تجديد تعاقده، الذي تم عرضه اليوم الجمعة.

وخلال الفيديو الذي قام صلاح بنشره، قال: "قضيت أفضل سنواتي في ليفربول ولعبت ثماني سنوات، وآمل أن أستمر لعشر سنوات أخرى، أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم، عشت أفضل سنوات مسيرتي وعائلتي تشعر وكأنها في بيتها".

وأضاف: "اللعب في أنفيلد لحظة مميزة دائما بالنسبة لي، لا يوجد مكان أشعر بداخله بالدفئ مثل ما أشعر به في ليفربول".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، أن النجم المصري، سيحصل على راتب أسبوعي من فريق ليفربول يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويعيش محمد صلاح موسما رائعا رفقة فريق ليفربول، حيث شارك رفقة الريدز هذا الموسم في 45 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 32 مباراة وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

وشهدت الفترة الماضية، حالة واسعة من الجدل بشأن تجديد تعاقد صلاح مع الريدز، وسط الكثير من التقارير التي أشارت إلى إمكانية رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

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