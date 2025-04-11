أحمد عبد القادر يتعرض للإصابة خلال مباراة قطر والشحانية بالدوري القطري

كتب - يوسف محمد:

تعرض أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر القطري، للإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام الشحانية ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وغادر عبد القادر ملعب المباراة في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، بعد تعرضه لإصابة عضلية ليدخل جاسم الجلابي بدلا منه.

ويقضي عبد القادر الموسم الحالي رفقة فريق قطر القطري، معارا من النادي الأهلي والذي من المتوقع أن يعود إليه اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة قطر أمام الشحانية اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري القطري.

أرقام عبد القادر مع فريق قطر

وانضم صاحب ال 25 عاما إلى صفوف قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وشارك اللاعب رفقة الفريق القطري خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، في 16 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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