مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
19:00

سموحة

الدوري الإسباني

فالنسيا

1 0
21:00

اشبيلية

الدوري الألماني

فولفسبورج

2 3
20:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

أحمد عبد القادر يتعرض للإصابة خلال مباراة قطر والشحانية بالدوري القطري

09:13 م الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر من تدريبات قطر القطري
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر (1)
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر
  • عرض 15 صورة
    احتفال أحمد عبد القادر بأول أهدافه مع فريق قطر القطري
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
  • عرض 15 صورة
    أول أهداف أحمد عبد القادر مع قطر القطري
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
  • عرض 15 صورة
    تقديم أحمد عبد القادر لاعبا لفريق قطر القطري (1)
  • عرض 15 صورة
    تقديم أحمد عبد القادر لاعبا لفريق قطر القطري (5)
  • عرض 15 صورة
    تقديم أحمد عبد القادر لاعب لفريق قطر القطري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تعرض أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر القطري، للإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام الشحانية ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وغادر عبد القادر ملعب المباراة في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، بعد تعرضه لإصابة عضلية ليدخل جاسم الجلابي بدلا منه.

ويقضي عبد القادر الموسم الحالي رفقة فريق قطر القطري، معارا من النادي الأهلي والذي من المتوقع أن يعود إليه اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة قطر أمام الشحانية اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري القطري.

أرقام عبد القادر مع فريق قطر

وانضم صاحب ال 25 عاما إلى صفوف قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وشارك اللاعب رفقة الفريق القطري خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، في 16 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

سر 4 كلمات تلاعب بها ليفربول في إعلان تجديد عقد محمد صلاح

بعد تجديده اليوم لليفربول.. صلاح ينشر صورتين لابنته كيان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبد القادر الدوري القطري دوري نجوم قطر إصابة أحمد عبد القادر تعادل قطر والشحانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 أطفال أحدهم عمره 4 شهور.. ننشر أسماء مصابي عقار اللبان المنهار في الإسكندرية -صور
تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)