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بعد تجديده اليوم لليفربول.. صلاح ينشر صورتين لابنته كيان

08:09 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    كيان محمد صلاح (2)
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كتب - نهى خورشيد

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورتين جديدتين لابنته "كيان"، وذلك بعد إعلان الريدز صباح اليوم الجمعة تجديد تعاقده معه موسمين إضافيين.

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتين عبر الاستوري.

وكان محمد صلاح صرح بعد تجديده اليوم الريدز، أن أسرته سعيدة بهذه الخطوة قائلاً:"ماجي والأطفال، سعداء للغاية ببقائنا عامين هنا".

وأضاف:"مكة الأكثر سعادة بسبب وجودها هنا رفقة أصدقائها في المدرسة".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي ليفربول لخوض مواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي أمام وست هام يوم الأحد المقبل، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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