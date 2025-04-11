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الكشف عن كلمة السر في استمرار محمد صلاح مع ليفربول

06:08 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (1)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (3)
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    تجديد عقد محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

أكد خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو، على أن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لعب دورا رئيسيا في تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول.

وأعلن ليفربول صباح اليوم الجمعة، تجديد تعاقد نجم منتخب مصر محمد صلاح مع الفريق، لمدة موسمين حتى 2027، بعدما كان من المقرر انتهائه بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وقال رومانو في تصريحات نقلتها صحيفة "CaughtOffside": "الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لعب دورا أساسيا وكان بمثابة كلمة السر في تجديد عقد صلاح مع ليفربول".

وأضاف: "أرني سلوت تمسك بشكل كبير بتجديد عقد محمد صلاح مع الفريق وعدم الاستغناء عنه".

ويعيش محمد صلاح موسما رائعا رفقة فريق ليفربول، حيث شارك رفقة الريدز هذا الموسم في 45 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 32 مباراة وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

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محمد صلاح ليفربول الإنجليزي نجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول فريق ليفربول الإنجليزي
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