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آينتراخت فرانكفورت يكشف لمصراوي حقيقة اهتمامه بوسام أبو علي

03:45 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    وسام أبو علي (1)
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    وسام أبو علي من مباراة الأهلي والهلال
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    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
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    وسام أبو علي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (1)
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (3)
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    وسام أبو علي وكوكا من مران الأهلي
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي اليوم
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كتبت-هند عواد:

كشف بارتوش نيدزفيدزكي المتحدث الرسمي باسم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، حقيقة اهتمام الفريق بضم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي.

ونفى بارتوش نيدزفيدزكي الأخبار المتداولة، وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "نحن لا نعلق على شائعات الانتقالات، فهي مجرد اجتهادات ولم تحدث".

ويستضيف فرانكفورت توتنهام، مساء الخميس المقبل، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

وشهدت المباراة تألق الحارس البديل كاوا سانتوس، وعلق نيدزفيدزكي على المنافسة بينه وبين الحارس الأساسي كيفن تراب، وقال: "المدرب سيتحدث عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء".

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وسام أبو علي حقيقة اهتمام فرانكفورت بوسام أبو علي آينتراخت فرانكفورت
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