آينتراخت فرانكفورت يكشف لمصراوي حقيقة اهتمامه بوسام أبو علي
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كتبت-هند عواد:
كشف بارتوش نيدزفيدزكي المتحدث الرسمي باسم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، حقيقة اهتمام الفريق بضم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي.
ونفى بارتوش نيدزفيدزكي الأخبار المتداولة، وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "نحن لا نعلق على شائعات الانتقالات، فهي مجرد اجتهادات ولم تحدث".
ويستضيف فرانكفورت توتنهام، مساء الخميس المقبل، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.
وشهدت المباراة تألق الحارس البديل كاوا سانتوس، وعلق نيدزفيدزكي على المنافسة بينه وبين الحارس الأساسي كيفن تراب، وقال: "المدرب سيتحدث عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء".
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