"صار محمد رمضان".. إعلامي سعودي يسخر من الهلال بسبب محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

سخر الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي، المعروف بتشجيعه للنصر، من نادي الهلال بعد تجديد المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تعاقده مع الريدز لمدة موسمين.

وارتبط اسم محمد صلاح بالهلال السعودي خلال الفترة الماضية، إذ أشارت تقارير صحيفة إلى أن الفريق الذي يشارك في كأس العالم للأندية أراد ضم صلاح مقابل 300 مليون ريال سعودي، كما أنه رفض عرضا من الاتحاد بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2023.

ونشر عبد العزيز العصيمي، صورة فهد بن نافل رئيس الهلال رفقة الممثل المصري محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتب: "ينتظرون محمد صلاح وصار محمد رمضان، كلهم نجوم صراحة وأشقاء عرب".

ينتظرون محمد صلاح وصار محمد رمضان.

كلهم نجوم صراحة وأشقاء عرب. pic.twitter.com/Ix1RDh9svd — عبدالعزيز العصيمي (@a_altamimi11) April 11, 2025

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