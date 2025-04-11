ملحمة درامية.. كيف تناولت الصحف والمواقع العالمية خبر تجديد محمد صلاح؟

كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن قصة مستقبل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع إعلان الريدز تجديد تعاقده مع لتستمر رحلة اللاعب في أنفيلد حتى عام 2027.

وتناولت الصحف والمواقع العالمية، خبر تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول، إذ كتبت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن اللاعب جدد مقابل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ذا جارديان

أصبح تجديد تعاقد محمد صلاح حديث الصحف العالمية، فتناولت صحيفة "ذا جارديان" الخبر، بعنوان: "محمد صلاح يوقع عقدا جديدا للبقاء مع ليفربول حتى عام 2027".

ديلي ميل

وصفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، تجديد تعاقد محمد صلاح، بأنه انتهاك لسياسة النادي، إذ أن مجموعة فينواي سبورتس تتردد في منح عقود جديدة للاعبين فوق سن الثلاثين.

وقالت: "محمد صلاح يكشف عن سبب تغيير عقده مع ليفربول بعد توقيعه عقدًا جديدًا لمدة عامين على الرغم من اعترافه بأنه كان "خارجًا أكثر من داخل" نادي أنفيلد، وكانت التكهنات حول مستقبله نقطة نقاش رئيسية طوال الحملة، حيث قدم المهاجم بانتظام إجابات غامضة عندما سئل عن مستقبله، ومع ذلك أنهى النادي الملحمة الدرامية بإعلان تجديد التعاقد".

بي بي سي

تناولت صحيفة بي بي سي، خبر تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول، وقالت إنه الآن لديه الفرصة لإضافة المزيد إلى أهدافه الـ243 و109 تمريرات حاسمة التي قدمها مع ليفربول في 393 مباراة.

وذكرت الصحيفة مزيد من التفاصيل، وقالت: "انتهت أخيرا قصة صلاح الطويلة".

سكاي سبورتس

قالت شبكة سكاي سبورتس، إن محمد صلاح جدد تعاقده وسط تكهنات تربطه بالانتقال بعيدًا، ويشكل هذا الأمر دفعة قوية لليفربول في ظل تألق اللاعب هذا الموسم، مما ساعد النادي على الاقتراب من لقبه العشرين في الدوري.

ESPN

ذكر موقع " ESPN"، أن محمد صلاح اللاعب الأعلى أجرا في ليفربول، وافق على تخفيض راتبه من أجل البقاء في أنفيلد.

This Is Anfield

ويرى موقع " This Is Anfield"، أن تجديد تعاقد محمد صلاح بمثابة دفعة قوية للتفاؤل مع دخول الأبطال إلى الصيف وهم يعلمون أن صلاح سيظل جزءًا أساسيًا من خطط أرني سلوت للمضي قدمًا.

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