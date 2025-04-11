"هذا سبب تأخر التجديد".. مصراوي يكشف تفاصيل عقد صلاح الجديد مع ليفربول

كتب - مراسل مصراوي:

زف نادي ليفربول بشرى سارة لجماهيره منذ قليل، حيث أعلن تجديد عقد نجم الفريق محمد صلاح بعد أشهر عديدة من المفاوضات.

وكشف مصدر تفاصيل عقد صلاح الجديد مع ليفربول، بجانب سبب تأخر توصل الطرفين إلى اتفاق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن اللاعب المصري جدد تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين إضافيين، مع ثبات الأجر الذي كان يتقاضاه في العقد القديم.

وأوضح المصدر أن سبب تأخر تجديد العقد والوصول إلى اتفاق بين صلاح وليفربول، هو إصرار الأخير على تخفيض أجر اللاعب مع عقد إضافي لمدة موسم واحد.

ووفقا للصحف الإنجليزية، فإن محمد صلاح يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وحتى الآن هذا الموسم، سجل صلاح 32 هدفًا في 45 مباراة فقط في جميع المسابقات، منها 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله هداف البطولة، حيث عزز المصري هذه الأهداف بـ 22 تمريرة حاسمة لزملائه.